Бывшего главу Горизбиркома Петербурга назначили помощником полпреда президента

Экс-глава петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич со 2 июля работает помощником полномочного представителя президента на Северо-Западе Александра Беглова. Об этом сообщается на сайте полпредства.

«В. Н. Панкевич будет курировать вопросы организации работы аппарата полномочного представителя президента РФ в СЗФО и ситуационных центров в субъектах Российской Федерации, расположенных в пределах Северо-Западного федерального округа», – говорится в сообщении аппарата Беглова.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что Панкевич подал в отставку на прошлой неделе. Как писало наше издание, на отставке Панкевича настаивала глава Центризбиркома Элла Памфилова. Считается, что именно по ее инициативе в полпредстве предложили главе ГИК перейти на другую работу. Сам бывший председатель считает переход на новую должность повышением.

Виктор Панкевич руководил петербургской избирательной комиссией с 2016 года. На эту позицию он перешел с поста главы Красногвардейского района, его называли человеком команды губернатора Валентины Матвиенко. Под его руководством Горизбирком провел выборы 2016 года в петербургский парламент и Государственную думу и в 2018 году – президентскую кампанию. По итогам последних выборов Центризбирком прислал в Петербург проверку. В числе прочего инспекторов интересовало, в связи с чем сотни тысяч человек оказались «откреплены» без собственной воли в другие регионы и даже страны.