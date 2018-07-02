«Фанатов в кокошниках» назвали талисманами сборной и пригласили на матч Россия - Хорватия

Фанаты в кокошниках и с хот-догами неожиданно для себя стали талисманом сборной России. Об этом радиостанции «Говорит Москва» 2 июля рассказал Дмитрий Гнатюк (мужчина в красном головном уборе). Он пояснил, что на его семью вышли организаторы и пригласили на четвертьфинальный матч.

Дмитрий Гнатюк считает, что кокошник – это символ русского гостеприимства, и его вполне могут носить мужчины:

«В кокошниках мы ходили тем же составом — я, жена и племянник — ещё на матч открытия. Потом ещё на один матч ходили — Бразилия — Сербия — тоже в кокошниках. Мне кажется, что это такой русский символ вне гендерных характеристик, символ русского гостеприимства, потому что все говорят, что то, что здесь происходит — это большой праздник. Люди братаются, вспоминают, что они люди».

Фото: кадр из трансляции телеканала Матч!

Во время матча Россия – Испания камеры засняли на трибунах колоритную троицу в кокошниках, которая с аппетитом ела хот-доги. Двое мужчин и женщина мгновенно стали мемами, а их фото разлетелись по Интернету. Позже выяснилось, что фанатами в кокошниках были Инна Каленская, её муж Дмитрий Гнатюк и их племянник Юрий Гнатюк.

Напомним, российская сборная 1 июля победила Испанию и впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу.