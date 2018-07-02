В Финляндии запустили онлайн-трансляцию из гнезда скопы

Любой пользователь Интернета в июле сможет заглянуть в гнездо скопы, которое хищные птицы свили на вершине скалы на озере Сайма в Финляндии.

Общество дикой природы WWF установило камеру наблюдения, которая позволит смотреть в прямом эфире, как подрастают трое птенцов, за которыми ухаживает их мать-скопа, сообщает 2 июля Yle. Такую акцию защитники природы проводят уже третий год подряд, чтобы привлечь внимание к тому, что у этой хищной птицы остаётся всё меньше мест для гнездования. Обычно скопа сооружает гнездо на вершинах старых деревьев, но вырубка лесов, подходящих для гнездования, заставила птицу искать место в скалах. В прошлом году трансляцию посмотрели 600 тысяч человек.

По словам фотографа-анималиста Юхи Таскинена, установившего камеру, скоро птенцы будут готовиться к своему первому полёту, разминая крылья на краю скалы. В конце июля они уже будут совершать короткие полёты и возвращаться в гнездо, чтобы подкрепиться принесённой матерью пищей.

В Финляндии есть и другие похожие камеры наблюдения. Так, в июне запустили стрим из гнезда орлана-белохвоста. Также в Интернете можно увидеть лесного оленя. Весной пользователи наблюдали за белкой-летягой и сайменской нерпой.