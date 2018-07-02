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02.07.2018 14:54

В Южно-Сахалинске за полгода не смогли найти поджигателя новогодней ёлки

По делу сгоревшей в Южно-Сахалинске новогодней ёлки не смогли найти подозреваемых. Петарда, ставшая причиной пожара, была выпущена из толпы. Её отправителя не помогли разыскать ни очевидцы, ни видеокамеры.

Об этом 2 июля пишет ИА Sakh.com. По данным издания, расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Уничтожение чужого имущества по неосторожности» (168 УК РФ) приостановлено. 

В новогоднюю ночь в шестом по величине городе на Дальнем Востоке загорелась главная героиня праздника. Огненный столп на центральной площади не смутил южносахалинцев, они продолжили танцевать. К месту возгорания стянулись пожарные расчёты, но сотрудники МЧС не сразу смогли пробраться к горящей ёлке из-за окруживших её наблюдателей. 

В феврале стало известно, что по факту возгорания возбуждено уголовное дело, а очевидцев запуска петарды пожарная охрана искала вплоть до марта.


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