Большой драматический театр и лауреат «Золотой маски» помирились

Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова и американский художник по свету Эндрю Джошуа Вайссбард заключили мир, как и предполагала ранее «Фонтанка». Куйбышевский районный суд прекратил производство по гражданскому делу. Об этом 2 июля сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

БДТ подал иск к лауреату «Золотой маски» Вайссбарду в мае 2018 года. Театр требовал вернуть аванс за некачественно выполненную работу, взыскать неустойку и возместить судебные расходы. Общая сумма претензий составила 240 550 рублей. В сентябре 2017 года БДТ заключил с художником договор по созданию светового оформления к спектаклю «Три толстяка». Контракт на сумму в один миллион рублей предусматривал создание концепции светового оформления, световую планировку, техническое задание на приобретение или изготовление необходимого оборудования. Кроме того, соглашение предполагало передачу заказчику права на использование светового оформления на условиях неисключительной лицензии.

Вайссбард получил 300 тысяч аванса, но, как утверждает БДТ, работы в срок не выполнил, к результатам у заказчика тоже остались претензии. Художник же отказался вносить изменения и передавать права на использование работы заказчику.