Михаил Возиянов покинет должность гендиректора «ЮИТ Санкт-Петербург» и займется инвестициями

Финский концерн ЮИТ 2 июля объявил о реорганизации российских подразделений. Компании семи регионов будут объединены на базе «ЮИТ Санкт-Петербург». Головную структуру возглавит Теему Хелпполайнен. Михаил Возиянов, руководивший «ЮИТ Санкт-Петербург» почти 10 лет, займется инвестициями холдинга по всей России.

Консолидация дочерних компаний концерна ЮИТ начнется во второй половине июля и завершится в первом квартале 2019 года. В «ЮИТ Санкт-Петербург» войдут юрлица, которые возводят жилье, занимаются генподрядом (бывшее подразделение «Лемминкяйнен»), управляют индустриальными парками и коммерческой недвижимостью. Речь идет о компаниях, работающих во всех регионах присутствия ЮИТ: Москва, Московская область, Казань, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Тюмень.

Таким образом будет создана единая компания-застройщик. Управлять бизнесом будут из штаб-квартиры на Приморском проспекте, 54. В этот офис осенью переедут все подразделения ЮИТ, работающие в Петербурге. Подобная структура станет более экономически эффективной, позволит существенно сократить затраты на организацию работы подразделений в России, говорится в сообщении концерна. Сокращать персонал компания не планирует.

Михаил Возиянов возглавит новое подразделение «Инвестиции» и будет курировать покупку земельных участков под новые проекты, сотрудничество с банками, развитие индустриальных парков в Ленобласти и Калуге. А также – искать соинвесторов для девелоперских проектов и создание совместных предприятий для владения доходной недвижимостью.

«Фонтанке» Михаил Возиянов сказал, что рад смене сферы деятельности. К новым обязанностям он приступит с 23 июля. «Мое назначение – это не повышение и не понижение, а перемещение по горизонтали. Я отвечал за бизнес в Петербурге и Ленинградской области, теперь – буду выполнять федеральные задачи в части инвестиций. Надо всегда что-то менять, чтобы развиваться, а не стоять на месте».

В объединенную компанию не войдет дорожно-строительный и асфальтовый бизнес ЮИТ, появившийся после объединения с «Лемминкяйнен». Это подразделение продолжит работу в качестве отдельной компании.