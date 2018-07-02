Болеющий за сборную «всей душой» Путин может пропустить матч с Хорватией

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства поддерживает национальную команду «как все россияне», но график не позволяет ему присутствовать на играх. Об этом 2 июля пишет РБК.

Президент России Владимир Путин «от всей души» болеет за сборную, а также «вместе со страной» радовался победе подопечных Станислава Черчесова над Испанией. Однако сейчас неизвестно, сможет ли Путин посетить матч ¼ финала чемпионата мира, где Россия встретится с Хорватией, рассказал Песков.

«Изначально график президента был сверстан таким образом, что он предусматривал посещение матча открытия и матча закрытия. Вы знаете, что глава государства обременен многими обязанностями, которые не позволяют посещать те или иные мероприятия», – заявил пресс-секретарь президента.

По его словам, Владимир Путин даже дважды позвонил тренеру в день матча — перед игрой и после нее.

Напомним, что следующий матч российской сборной пройдет 7 июля в Сочи — играть будут с Хорватией. Президент Путин 14 июня вместе с саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом посетил матч открытия чемпионата мира, в котором Россия встретилась с Саудовской Аравией.