Россия считает санкции в отношении «Северного потока - 2» незаконными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 июля заявил, что российский газопровод — это коммерческий проект, в который не стоит вмешивать политику.

Песков подчеркнул, что попытки санкционного давления на «Северный поток – 2» являются нелегитимными, так как российский проект остается коммерческим и международным.

«Мы считаем, что какие-либо санкции в отношении компаний, связанных с этим международным проектом, были бы незаконными. Это исключительно международный коммерческий проект, лишённый каких-либо политических мотивов», – цитирует пресс-секретаря президента Russia Today.

Отметим, сегодня эстонский МИД раскритиковал «Северный поток – 2», посчитав его «рычагом давления на европейские страны». Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Свен Миксер призвал остановить строительство газопровода.