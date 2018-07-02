Россия считает санкции в отношении «Северного потока - 2» незаконными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 июля заявил, что российский газопровод — это коммерческий проект, в который не стоит вмешивать политику.
Песков подчеркнул, что попытки санкционного давления на «Северный поток – 2» являются нелегитимными, так как российский проект остается коммерческим и международным.
«Мы считаем, что какие-либо санкции в отношении компаний, связанных с этим международным проектом, были бы незаконными. Это исключительно международный коммерческий проект, лишённый каких-либо политических мотивов», – цитирует пресс-секретаря президента Russia Today.
Отметим, сегодня эстонский МИД раскритиковал «Северный поток – 2», посчитав его «рычагом давления на европейские страны». Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Свен Миксер призвал остановить строительство газопровода.
Справка:
«Северный поток — 2» — проект газопровода между Россией и Германией, который будет проложен по дну Балтийского моря. Совокупная мощность проекта оценивается в 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 года, начало строительства — на лето 2018-го.