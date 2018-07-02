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02.07.2018 16:54

«Голубые фишки» подсчитали дивиденды

Перед минувшими выходными акционеры ПАО «Газпром» в первый раз собрались в Петербурге и утвердили размер дивидендов за 2017 год. Газовый монополист направит на эти цели 190 млрд рублей, или 26,6% чистой прибыли.
«Голубые фишки» подсчитали дивиденды
Александр Коряков/Коммерсантъ

Обладатели акций газового монополиста получат чуть больше 8 рублей на каждую акцию, что соответствует доходности около 6%. Это далеко не самый высокий показатель среди «голубых фишек». На дивидендах других крупнейших компаний можно заработать до 9%.

«Газпром» одним из последних утвердил размер дивиденда за 2017 год. Реестр акционеров газовый монополист закроет 19 июля, это означает, что последний день, когда можно приобрести его акции с целью получения дивидендного дохода, приходится на 17 июля. Компания традиционно не слишком щедра с акционерами – они получат по 8,04 рубля на акцию. А большая часть прибыли пойдет на реализацию масштабных проектов. 

«Дивидендная доходность акций «Газпрома» несколько выше, чем проценты по вкладам, которые предлагает Сбербанк, но ниже, чем у ряда других «голубых фишек». Например, акции «Аэрофлота» обеспечивают в этом году свыше 9%, привилегированные акции «Ростелекома» – 8%, МТС – около 9%. Даже дивиденды ВТБ принесут в этом году инвесторам доходность в размере 6,7%», – комментирует Лариса Морозова, автор блога «Дивиденды Forever».

В общей сложности по итогам 2017 года «Газпром» заплатит 190 млрд руб. дивидендов, или 26,6% чистой прибыли. Это существенно меньше, чем рекомендовано Министерством финансов РФ: государственным компаниям предписано отдавать акционерам не менее половины прибыли. Для газового монополиста второй год делают исключение. Впрочем, в отличие от частных инвесторов у государства есть другие пути получения дохода от владения «Газпромом». 

"Фонтанка.ру"

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«Чтобы компенсировать недостаток дивидендов «Газпрома», правительство предложило повысить налоговую нагрузку на компанию – ввести повышающий коэффициент при расчете налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в период с 1 сентября по 31 декабря 2018 года. В результате бюджет РФ получит дополнительно 72 млрд рублей. Этот прием уже применялся в прошлом году», – рассказывает Алексей Калачев, аналитик АО «Финам». 

Текущие проекты компании требуют новых и новых вливаний, а значит, еще пару лет «Газпром» будет платить держателям примерно те же 190 млрд рублей в год. 

«К сожалению, мы не ожидаем существенного роста дивидендов за 2018 год, поскольку уже было заявлено об увеличении объемов инвестиционной программы в 2018 – 2019 годах. Кроме того, в текущем году компания погасит $ 15,2 млрд, а в 2019 г. – $ 8,4 млрд задолженности. Соответственно, мы ждём каких-либо улучшений лишь с 2020 года, когда будет завершено строительство «Силы Сибири» и «Турецкого потока», – говорит Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер». 

Тем не менее, по словам Александра Павлова, генерального директора «Петербург-Инвест», с учетом слабой динамики рынка идея покупать акции «Газпрома» для получения дивидендов выглядит интересной. Для сравнения: индекс Московской биржи за последний месяц практически не изменился, с начала года вырос всего на 2%. 

Сергей Дроздов, брокер по работе с ключевыми клиентами «БКС Брокер», советует любителям дивидендов обратить внимание на акции МТС, ГМК «Норильский никель», «Аэрофлот». Реестры акционеров для выплат по итогам года эмитенты еще не закрыли, а дивидендные доходности этих бумаг будут выше, чем у «Газпрома» (см. Таблицу). При этом у акций компаний есть фундаментальный потенциал роста.  

Алексей Калачев предлагает придерживаться долгосрочной дивидендной стратегии с покупкой акций компаний представителей горно-металлургической отрасли: АК «АЛРОСА», НЛМК, «Северсталь», ММК, ГМК «Норильский никель». «Все больше компаний горно-металлургического сектора переходят на выплату промежуточных дивидендов, а в качестве базы для расчета дивидендов берут свободный денежный поток. По сути, эти акции становятся доходными процентными бумагами, которые стоит долго держать в инвестиционном портфеле», – объясняет эксперт. 

Лариса Морозова считает потенциально привлекательными для инвестиций с расчетом на дивиденды акции компаний с государственным участием. Как ранее заявляли представители Минфина, ряд компаний с государственной долей может перейти к выплате промежуточных дивидендов по итогам кварталов и полугодий, чтобы возместить бюджету недополученные дивиденды по итогам прошлого года. 

Анастасия Бессонова, специально для «Фонтанки.ру»

 

Справка:

«Газпром» — крупнейшее акционерное общество в России. На долю компании приходится 11 % мировой и 66 % российской добычи газа. Общее количество счетов, на которых учитывается 23 673 512 900 акций «Газпрома», составляет более 470 тысяч. Государство контролирует более 50% акций компании. Номинальная стоимость одной ценной бумаги – 5 рублей. Биржевая цена одной ценной бумаги по состоянию на 2 июля составляла 142, 53 рубля за одну акцию.


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