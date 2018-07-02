Концерн «Питер» преобразит Апраксин двор за семь лет и 5,1 миллиарда рублей

«Инвестиционно-строительная компания Апраксин двор» (входит в состав концерна «Питер») стала стратегическим инвестором Петербурга с проектом реконструкции одного из старейших рынков Северной столицы.

Как рассказали «Фонтанке» в комитете по инвестициям 2 июля, компания готова приспособить для современного использования 21 здание на территории Апраксина двора. В них разместятся гостиницы, магазины, спортивные залы и объекты социальной инфраструктуры. Все указанные объекты находятся в собственности города.

Общий объем инвестиций в проект составит 5,1 млрд рублей, из которых собственные средства инвестора – 1,5 млрд рублей, подтвержденные заемные средства – 3,6 млрд рублей.

Работы начнутся в 2018 году и продлятся семь лет. Предполагается, что вложения окупятся за 16 лет. Перестраивать Апраксин двор будут по проекту «Студии 44» Никиты Явейна, который Совет по сохранению культурного наследия одобрил в ноябре 2017 года.

О планах концерна «Питер» заняться реконструкцией Апраксина двора «Фонтанка» сообщала в конце мая, но тогда компания не смогла подтвердить, что сможет найти средства на реализацию проекта. Тогда размер инвестиций оценивался в 7 млрд рублей.

Ранее преобразованием Апраксина двора занималось ООО «Главстрой-СПб» Олега Дерипаски, но Смольный прекратил с ним сотрудничество.

Концерн «Питер» является крупнейшим частным собственником площадей на территории Апраксина двора, ему принадлежит более четверти территории комплекса.