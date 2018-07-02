В финском заповеднике с повреждённого подвесного моста спасли 9 человек

Прогулка по национальному заповеднику Реповеси на юго-востоке Финляндии 1 июля чуть не закончилась трагедией для девяти туристов. Подвесной мост, сооружённый на высоте 15 метров над озером между скалами, из-за оторвавшегося троса резко накренился на 45 градусов. В этот момент на нём было девять человек, всех их удалось спасти, никто не пострадал. Об этом сообщает 2 июля Ilta-Sanomat.

В заповеднике пока не называют точную причину, по которой произошёл инцидент. Среди версий называют усталость металла и несоблюдение техники безопасности. По правилам, по 50-метровому мосту нужно идти на расстоянии 10 метров от впереди идущего. С другой стороны, специалисты подчёркивают, что мост может выдержать гораздо больше народу. Разрыв же в бетонном блоке было невозможно заметить.

Полиция сейчас изучает детали происшествия, но на данном этапе правоохранительные органы не видят необходимости в уголовном деле.