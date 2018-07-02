Начальник санаториев ОЖД признал вину в мошенничестве на пять миллионов

Октябрьский районный суд Петербурга продлил меру пресечения топ-менеджеру Октябрьской железной дороги (ОЖД). Начальник дирекции социальной сферы Мечислав Жигало останется под домашним арестом до 19 декабря.

Как пояснили 2 июля в объединённой пресс-службе судов Северной столицы, дело поступило в суд с ходатайством о рассмотрении в особом порядке — Жигало согласился с предъявленным обвинением.

Напомним, между РЖД и Управляющей компанией ГСК был заключён договор на возведение объектов на базе отдыха «Ладога». По версии следствия, 30 января Жигало, занимавший должность начальника дирекции социальной сферы ОЖД (филиал РЖД), встретился с представителем застройщика в ресторане. За обеденным столом он пообещал покровительство проекту за вознаграждение в пять миллионов рублей. Свои требования он повторил через две недели в массажном салоне.

4 апреля отправленный Жигало посредник получил от строительной компании требуемую сумму. Правда, на встречу коммерсанты пришли в компании оперативников ФСБ. После чего обвиняемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». 20 июня материалы передали в суд.

61-летний петербуржец заведовал дирекцией социальной сферы в ОЖД. В его вотчине числилось 17 объектов, среди них детский лагерь «Маяк», физкультурно-оздоровительный центр, стадион в Великих Луках, спортивный комплекс «Сортировочный-Московский», база отдыха «Сясьские грядки».