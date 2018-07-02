Десятки болельщиков задержаны на матче Россия - Испания

Более тридцати болельщиков сборной России задержали на стадионе «Лужники». Полиция отлавливала безбилетников и вынуждала алкотестер работать безостановочно.

Как сообщает 2 июля РБК со ссылкой на источник в ГУ МВД по Москве, накануне во время матча одной восьмой финала чемпионата мира между Россией и Испанией задержали 32 человека. Им вменили типичные «околофутбольные» прегрешения — самовольное проникновение на охраняемый объект (статья 20.17 КоАП), неповиновение полицейским (19.3), нарушение правил поведения на стадионах (20.31), в том числе появление в состоянии опьянения.

Оставлять в отделе полиции на ночь никого не стали, нарушителей отпустили после составления административных протоколов.

Жители Петербурга отметили победу футболистов шествием по Невскому проспекту, в Воронеже патрульные отходили дубинками болельщика, перепутавшего полицейский автомобиль с танцплощадкой.

Задержания на матче Россия – Испания стали самыми массовыми в ходе чемпионата мира. Ранее полиция ограничивалась разовыми акциями. Например, гражданина Украины задержали за пробежку по полю на игре России и Саудовской Аравии. В Петербурге двух участников околофутбольной группировки «Мюзик Холл» арестовали за попытку пройти на стадион по чужим паспортам болельщика, а гражданина Аргентины отстранили от чемпионата за боление в пьяном виде. Из России он уедет со сломанной рукой.

Вечером 1 июля Россия победила Испанию и впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. В «Лужниках» за игрой наблюдали более 78 тысяч зрителей.