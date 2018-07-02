КЕЙ рассказывает, как стать звездой Инстаграмма с квадрокоптером Mavic Air

Куда бы вы не отправились в отпуск, главное, чтобы он вам запомнился. Запечатлеть лучшие моменты ваших приключений и сделать вас звездой в социальных сетях поможет новинка DJI в магазине КЕЙ – дрон Mavic Air*.

Квадрокоптер Mavic Air* разработан специально для путешествий. Маленький, легкий (всего 430 грамм), складной, вы сможете без проблем взять его с собой, куда бы ни отправились.

Итак, Ultra HD**-видео в 4К при 100 Мбит/с позволяет снимать видео потрясающего качества.

4-осевой стабилизатор камеры – нейтрализует вибрацию, помогая получать четкие снимки.

Сферические панорамы 32 Мп, получающиеся в результате соединения 25 отдельных снимков в одно невероятное изображение в 180°.

В создании невероятно ярких и сочных фотографий вам помогут алгоритмы создания HDR-фото***. Алгоритмы адаптируются под меняющееся освещение и помогают подбирать верные настройки экспозиции.

Море режимов, дающих выход в океан возможностей.

Вы можете задавать траекторию квадрокоптера вручную при помощи пульта управления. Экраном пульта послужит ваш смартфон, который вставляется в панель и синхронизируется с ней. Гаджет оснащен сенсорами спереди, сзади и снизу, которые распознают помехи на пути и автоматически корректируют траекторию движения дрона. Улучшен режим возврата домой. Система записывает текущий маршрут полета, и, если сигнал с пульта пропадает, дрон возвращается к владельцу прежним путем. Завидев препятствие, Mavic Air* сменит курс в зависимости от высоты полета.

У Mavic Air* есть еще один значимый плюс – это опция управления жестами. Квадрокоптер распознает жесты, и вы можете отказаться от пульта управления и снимать себя.

Технические характеристики.

Заряда аккумулятора хватает на 21 минуту полета. Максимальное расстояние полета в штиль – до 10 км, высота полета над уровнем моря – до 5000 м. Максимальная скорость – 68,4 км/час. Впечатляет объем встроенной памяти – 8 Гб.

Хотите взорвать интернет? Тогда вот вам лучший инструмент для достижения цели – квадрокоптер Mavic Air!

*Мавик Эйр

**цифровой формат сверхвысокой четкости

***технологии работы с изображениями и видео, диапазон яркости которых превышает возможности стандартных технологий