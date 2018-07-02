Аэрофлот сохранил статус лидирующего авиационного бренда Европы

Аэрофлот победил в двух номинациях престижной премии World Travel Awards – «Лидирующий авиационный бренд Европы» и «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом». Кроме того, в этом году ему впервые присуждена победа в номинации «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию».

Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус «Оскара» в туристическом бизнесе. Торжественная церемония награждения этой премией по региону Европа состоялась 30 июня в Афинах, во Дворце Заппейон – одной из крупнейших достопримечательностей столицы Греции.

Победителей определяют путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса.

Кроме того, Аэрофлот получил признание как ведущий игрок на транзите Европа – Азия. В борьбе за звание лучшей европейской авиакомпании на этом трансконтинентальном пути, который считается самым конкурентным в мире, Аэрофлот сумел потеснить одного из самых мощных глобальных перевозчиков – British Airways.

«Победа сразу в трех престижных номинациях премии World Travel Awards - знаковый результат, подтверждение нашего прочного вхождения в элиту глобальной отрасли, – заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. – Мы горды всеми полученными наградами. При этом нам особенно дорога победа в новой для нас номинации «Лучшая авиакомпания Европы для путешествий в Азию». Транзит Европа – Азия – самый свободный и конкурентный в мире рынок авиаперевозок. Стать чемпионом на нем может только тот, кто обладает мощным потенциалом и сильной волей, без поддержки извне. Дальнейшее развитие этого рынка и впредь останется для Аэрофлота одним из главных драйверов роста. Мы делаем мир более доступным для россиян. А Россию, ее экономический потенциал, культурные ценности и природные красоты – более открытыми и доступными для всего мира».

В этом году Аэрофлот уже не в первый раз подтверждает свои лидирующие позиции на европейском рынке авиаперевозок. Он второй год подряд признан ведущей авиакомпанией Европы пользователями сайта о путешествиях ТripAdvisor.

Между тем, отбор лучших авиакомпаний в рамках премии World Travel Awards продолжается. Победители европейского этапа выходят в финал голосования, победители которого должны быть объявлены 1 декабря 2018 года в Лиссабоне.