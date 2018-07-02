В Смольном отказали инвестору, собиравшемуся строить спорткомплекс на несогласованной дороге в Новом Мурино

Городские власти отклонили заявку компании «Лахтинский лаун-теннис клуб» на получение в аренду участка земли, через который проходит незаконный технологический проезд в Новом Мурино. Об этом «Фонтанке» 2 июля сообщили в городском комитете по инвестициям.

Компания собиралась построить спортивный комплекс между ЖК «Новая Охта» (Петербург) и «Новое Мурино» (Ленобласть), но отправила в комитет по инвестициям некорректную документацию, что и стало причиной отказа. В «Лахтинском лаун-теннис клубе» отказались рассказывать о возможном спорткомплексе и своих планах, сославшись на коммерческую тайну. Стоит отметить, что теоретически компания может повторно отправить заявку на этот участок.

Жители двух ЖК практически весь июнь находились в конфронтации. Причиной конфликта стал несогласованный проезд, подключавший «Новое Мурино» к Муринской дороге. По мнению проживающих в «Новой Охте», выезд из соседнего ЖК провоцирует утренние пробки, а также создает аварийную ситуацию для детей.

Глава Красногвардейского района, на территории которого находится несогласованный проезд и ЖК «Новая Охта», Евгений Разумишкин заявил, что незаконная дорога будет демонтирована. Спустя сутки вице-губернатор правительства Ленобласти Михаил Москвин уточнил: выезд для новомуринцев останется, но его построят в другом месте. До 6 июня власти Ленобласти разработают проект и передадут его на согласование в петербургские комитеты.