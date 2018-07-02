В Петербург возвращается теплая погода

Петербуржцы пережили, возможно, самые холодные выходные лета. Теперь можно выдохнуть, в город возвращается тепло. Однако зонт все же придется носить с собой — как минимум до конца недели.

– Эта неделя будет относительно теплой. Минувшие выходные запомнились порывистым северным и северо-западным ветром, который сформировал плотные облака и не давал воздуху прогреться. К вечеру понедельника ветер стихнет, на этой неделе мы его больше не ждем. Во вторник в Петербурге будет 18-20 градусов, этот температурный фон продержится всю неделю, возможны кратковременные дожди, – поделился 2 июля прогнозом с «Фонтанкой» главный метеоролог Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Ночи, как обещают в Гидрометцентре, тоже будут относительно теплыми – 12-14 градусов выше ноля.