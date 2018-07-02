«Хёндэ» буянят: один повис на «БМВ», второй в канаве у Пулково, третий в Мурино всмятку

Несколько примечательных аварий произошло в Санкт-Петербурге, как минимум три из них – с автомобилями «Хёндэ».

Утром 2 июля в Мурино на улице Шувалова, напротив дома 11, «Хёндэ Солярис» врезался в стоящий грузовик. «Все трезвые, водитель белого «Соляриса» зазевался», – сообщает Сергей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

У водителя, по словам Александра, «полголовы рассечено было». «Позже водитель уже более или менее себя чувствовал. Сам в скорую прошёл. А поначалу, да, штормило его нехило так. Удара было два. Сначала о грузовик, потом о другую машину», – уточняет Светлана.

Mercedes-Benz W220 рано утром врезался в машину дорожных рабочих на внешнем кольце КАД, около Колтушского шоссе. Из-за него образовалась многокилометровая пробка, затор был и на внутреннем кольце – из-за зевак.

«Я после ДТП проезжал, так эти олени только растаскивали знаки. Сам чуть компанию не составил «Мерсу», – рассказывает Андрей в «ДТП и ЧП». «Я ехал в 6 утра, было оповещение о ремонтных работах в левом ряду за 5 км. Только слепой не увидит», – отмечает Юра. «Информация о перекрытии с Софийской висит, – вторит ему Валерий. – Просто иногда нужно не на капот либо телефон пялится, а дорожную обстановку читать».

Пара водителей съехали с дороги. Пикап лёг на бок в канаву на развязке в Токсово. «Как за бордюры вылетел, непонятно, они там около 40 см», – удивлялся очевидец. Позже машину вывез эвакуатор.

На дороге к Пулково, около аэропорта, «Хёндэ» каршеринговой компании «Делимобиль» тоже уехал в канаву, зависнув над землёй. По словам очевидцев, водитель покинул место происшествия.

Ещё один водитель скрылся, оставив «Хёндэ» в необычном положении, минувшим вечером на Смольном проспекте. «Таксист припарковался на «БМВ» и ушёл», – рассказали в «ДТП и ЧП».

О самом серьёзном ДТП за последние часы «Фонтанка» уже сообщала. На Шлиссельбургском проспекте были сбиты две девушки, одна погибла.