Как в Кронштадте льют люксовую водку, но производитель об этом не знает

По информации «Фонтанки», 2 июля, около 13:00, сотрудники Росалкогольрегулирования по Северо-Западу и полицейские Кронштадта провели рейд на промзоне рядом с Южной Кронштадтской дорогой. В одном из помещений они обнаружили достаточно мощное (исходя из обычной практики подобных акций) производство контрафактной водки.

Судя по емкостям, где хранится спирт, оборот бутлегеров достигал нескольких десятков тысяч бутылок в месяц.

Любопытно и то, что здесь разливали только водку одного бренда.