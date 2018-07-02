Как в Кронштадте льют люксовую водку, но производитель об этом не знает
Полицейские Кронштадта захватили подпольный водочный завод. «Фонтанка» показывает, как выглядит производство бутлегеров, специализирующихся исключительно на одной люксовой торговой марке.
По информации «Фонтанки», 2 июля, около 13:00, сотрудники Росалкогольрегулирования по Северо-Западу и полицейские Кронштадта провели рейд на промзоне рядом с Южной Кронштадтской дорогой. В одном из помещений они обнаружили достаточно мощное (исходя из обычной практики подобных акций) производство контрафактной водки.
Судя по емкостям, где хранится спирт, оборот бутлегеров достигал нескольких десятков тысяч бутылок в месяц.
Любопытно и то, что здесь разливали только водку одного бренда.