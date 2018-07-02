ГК «Эталон» запустила уникальный сервис – «Конструктор отделки»

ГК «Эталон» (в Петербурге представлена брендом «Эталон ЛенСпецСМУ») вывела на рынок уникальную услугу для покупателей – «Конструктор отделки», позволяющий приобретать квартиру с индивидуальной отделкой.

Создать собственный дизайн-проект с точным расчетом стоимости работ клиент может онлайн на этапе выбора квартиры.

Онлайн конструктор позволяет создавать свой уникальный стиль из нескольких тысяч доступных комбинаций отделки. Вариативность достигается широким ассортиментом материалов комфорт и бизнес-класса, а также предметов сантехники и электрики. Конструктор доступен для клиентов Группы «Эталон» на сайте: http://constructor.etalongroup.ru/

Смета отделки составляется автоматически в зависимости от функционального наполнения квартиры, выбранных покупателем материалов и опций. Заложенный в систему «Конструктора отделки» алгоритм расчета позволяет полностью сформировать бюджет отделки для любой квартиры. Созданный дизайн-проект и заявку можно направить через сайт в офис продаж, а также продублировать себе на почту, чтобы еще раз вернуться к макету или обсудить его с членами семьи.

В стоимость включены все отделочные работы, материалы с доставкой, контроль качества и гарантия производителя всех материалов. Выбранный вариант отделки клиент может включить в основной договор для оформления ипотечного кредита.

Уникальный инструмент превращает будущий ремонт в простой и удобный выбор опций дизайна. «Конструктор отделки» позволяет так же легко менять и добавлять элементы, как выбирать комплектацию автомобиля на сайтах дилерских центров.

На данный момент сервис доступен при покупке квартиры в корпусах 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3, 8.2-4 квартала «Галактика» в Санкт-Петербурге.

«Современные покупатели очень требовательны к комфорту. Они ценят оперативность и технологичность в повседневной жизни, предпочитая принимать решения в режиме реального времени. Группа «Эталон» стремится предоставить клиентам качественный сервис, внедряя рациональные и эффективные решения на всех этапах приобретения недвижимости. Сегодня Компания предложила клиентам уникальный для рынка продукт. Вскоре он станет неотъемлемой частью сервиса на каждом проекте Группы», – отметил генеральный директор ГК «Эталон» Дмитрий Кашинский.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» - застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/