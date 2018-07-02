После снятия обвинений во Франции сенатор Керимов вернулся в Россию

Сенатор от Дагестана, миллиардер Сулейман Керимов смог отправиться домой после того, как французские власти вернули ему паспорт и сняли все обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Керимов вернулся в Москву, так как правоохранительным органам Франции не удалось найти достаточного количества доказательств причастности сенатора верхней палаты российского парламента к уклонению от уплаты налогов. Об этом 2 июля сообщает РБК со ссылкой на канцелярию России в Вильфранш-сюр-Мер.

С Керимова сняты все обвинения еще 28 июня. Кроме того, его перевели из статуса подозреваемого в ассистированного свидетеля. После того, как сенатор вернулся на родину, он пока не посетил свое место работы — Совет Федерации.

Напомним, что Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Французские власти подозревали его в уклонении от уплаты налогов путем покупки элитной недвижимости по заниженной цене. Общая сумма сделок с виллами на юге Франции составила около 400 млн. евро. По делу также проходили граждане Швейцарии Александр Штудхальтер и Филипп Боргетти. Штудхальтера следствие называло «подставным лицом Керимова». Чтобы остаться на свободе во Франции, Керимов был вынужден выплатить залог в размере 40 миллионов евро.