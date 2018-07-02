Евросоюз угрожает США ответными мерами на 300 млрд долларов

Еврокомиссия предупредила США, что если будут введены повышенные пошлины на импорт европейских автомобилей, то Евросоюз примет ответные меры в отношении американских товаров на 300 млрд долларов.

Об этом 2 июля пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times. По данным издания, Еврокомиссия направила письмо с предупреждением в министерство торговли США. В нем указано, что европейские автопроизводители занимают сейчас около четверти рынка в США, и от их ухода пострадают американские потребители, а многие люди потеряют работу. Решение о конкретных ответных мерах пока не принято. Однако европейские чиновники подсчитали, что эти меры могут коснуться товаров из США на 294 млрд долларов и затронут все сектора американской экономики.

Напомним, в июне Дональд Трамп заявил, что США готовы ввести 20%-ю пошлину на все импортные автомобили. Ранее американцы уже ввели заградительные пошлины на импорт стали и алюминия. В ответ на это Евросоюза начал взимать 25%-е пошлины с американских товаров на 2,8 млрд евро.

Отметим, сегодня также появилась информация, что в Америке готовится законопроект, согласно которому США смогут перестать выполнять нормы Всемирной торговой организации (ВТО).