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02.07.2018 13:15

Евросоюз угрожает США ответными мерами на 300 млрд долларов

Еврокомиссия предупредила США, что если будут введены повышенные пошлины на импорт  европейских автомобилей, то Евросоюз примет ответные меры в отношении американских товаров на 300 млрд долларов.

Об этом 2 июля пишут «Ведомости» со ссылкой на Financial Times. По данным издания, Еврокомиссия направила письмо с предупреждением в министерство торговли США. В нем указано, что европейские автопроизводители занимают сейчас около четверти рынка в США, и от их ухода пострадают американские потребители, а многие люди потеряют работу. Решение о конкретных ответных мерах пока не принято. Однако европейские чиновники подсчитали, что эти меры могут коснуться товаров из США на 294 млрд долларов и затронут все сектора американской экономики.

Напомним, в июне Дональд Трамп заявил, что США готовы ввести 20%-ю пошлину на все импортные автомобили. Ранее американцы уже ввели заградительные пошлины на импорт стали и алюминия. В ответ на это Евросоюза начал взимать 25%-е пошлины с американских товаров на 2,8 млрд евро. 

Отметим, сегодня также появилась информация, что в Америке готовится законопроект, согласно которому США смогут перестать выполнять нормы Всемирной торговой организации (ВТО). 


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Бонусная программа «ЯРКО» Банка «Санкт-Петербург» признана лучшей в России программой лояльности финансовых институтов в рамках премии Loyalty Awards Russia 2018.
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