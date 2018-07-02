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02.07.2018 13:08

Бонусная программа «ЯРКО» Банка «Санкт-Петербург» снова признана лучшей

Бонусная программа «ЯРКО» Банка «Санкт-Петербург» снова признана лучшей
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Бонусная программа «ЯРКО» Банка «Санкт-Петербург» признана лучшей в России программой лояльности финансовых институтов в рамках премии Loyalty Awards Russia 2018.

19 июня в Концертно-выставочном комплексе «Сокольники» прошла церемония награждения лучших проектов 2018 года – победителей ежегодного соревнования, проводимого Международной Ассоциацией специалистов по управлению клиентским опытом (ICXC) и отраслевым порталом «Библиотека лояльности» при поддержке международной исследовательской компании Forrester Research.

В течение года экспертный совет конкурса оценивал проекты, поданные на конкурс компаниями из России, а также стран ближайшего и дальнего зарубежья, чтобы отобрать из них сорок два лучших, вошедших в шорт-лист конкурса.  После этого по результатам закрытого голосования международного жюри был составлен лист 28 проектов-победителей, набравших максимальное количество голосов. Торжественная церемония награждения прошла в рамках конференции РБК «Программы лояльности как ключ к эффективному бизнесу. Советы победителей».

Премия «Loyalty Awards» учреждена в 2010 году в целях выявления лучших профессионалов индустрии маркетинга лояльности. Ежегодно всемирно известные компании представляют свои проекты на национальные конкурсы, проводимые в США, Великобритании, России, ОАЭ, Индии. В России «Loyalty Awards» проводится с 2014 года. 

Программа для клиентов Банка «Санкт-Петербург» ЯРКО побеждает в различных номинациях премии вот уже четыре года подряд:

– «Лучшая программа лояльности фин. институтов» 2018 г.

– «Эффективное использование аналитики» 2017 г.

– «Лучшая программа лояльности фин. институтов» 2016 г.

– «Технологический лидер года» 2016 г.

– «Лучшая программа лояльности с использованием пластиковых карт» 2015 г.

– «Лучшая маркетинговая кампания в рамках программы лояльности» 2015 г.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

Справка о компании ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

 

 


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