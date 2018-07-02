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02.07.2018 12:54

Для выпуска 5 тысяч Model 3 в неделю Tesla запустила ручную сборку в палатке

Илон Маск сдержал слово — выпуск новейшей Tesla Model 3 достиг в конце июня заветной цифры 5000 штук в неделю, сообщает CNBC.

Для этого пришлось не только перебросить часть людей с других участков, но и построить временную сборочную линию под матерчатым тентом рядом с основными цехами. В этом «палаточном» цеху машины собирают вручную – в отличие от сверхавтоматизированного основного производства.

Именно излишняя автоматизация и роботизация, по мнению Маска, была источником основных проблем и бесконечных остановок конвейера. Система оказалась слишком сложной для отладки, и ее пришлось менять на ходу, перестраивая с полной автоматики на полуавтоматику и обучая роботов взаимодействовать с живыми рабочими. Однако этих мер оказалось недостаточно, пришлось оборудовать «палаточный» цех, где и вовсе вернулись, хотя бы и временно, к классическому «человеческому» конвейеру.

Но главное, что показатель в 5000 машин в неделю наконец достигнут. Более того, одновременно «подросло» и производство двух старших моделей Tesla – Model S и Model X. Суммарно этих моделей теперь еженедельно выпускается 7000 штук.

Для выпуска 5 тысяч Model 3 в неделю Tesla запустила ручную сборку в палатке

«Мы наконец становимся настоящей автомобильной компанией», – удовлетворенно констатировал Илон Маск в письме, разосланном вчера сотрудникам Tesla Motors.

Видео: YouTube/the skabooshka


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