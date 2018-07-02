Полицейские отдубасили ликующего болельщика сборной России

Приобщенные к празднованию победы России над Испанией полицейские отходили дубинками болельщика. Им стало страшно за крышу служебного «бобика».

Как передают встревоженные жители Воронежа, единение граждан и полиции случилось в ночь на 2 июля. Толпа заблокировала движение по центральной улице, но автомобилисты не выражали недовольство. В плотном потоке застрял также УАЗик МВД, и на нем довольные болельщики решили попрыгать. Стоявшие на тротуаре патрульные испугались за экстерьер машины, бросились на проезжую часть и щедро наградили самого активного участника дубинками.

Ролик разместили в группе «Типичный Воронеж» в соцсети «ВКонтакте». Он собрал почти четыреста тысяч просмотров и сотни комментариев. Мнения пользователей разделились. Некоторые пожелали прыгуну радоваться, что жив остался, так как «в Америке его бы просто пристрелили». Другие посчитали, что сотрудники перестарались.

В Петербурге победу России отметили миролюбиво. К всеобщему торжеству присоединились зрители Мариинского театра, которых финальный свисток отвлек от балета «Спящая красавица».