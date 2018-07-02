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02.07.2018 12:23

«Семейная ипотека» для военнослужащих от «Группы ЛСР»

«Семейная ипотека» для военнослужащих от «Группы ЛСР»
ПАО «Группа ЛСР»

Благодаря сотрудничеству с «Газпромбанком» «Группа ЛСР» предоставляет военнослужащим специальные условия приобретения квартир: реализована  возможность рассмотрения заявок для программы «Семейная ипотека» в рамках подпрограммы «Военная ипотека».

Теперь военнослужащие – участники НИС могут приобрести жилье с использованием ипотечного кредита от «Газпромбанка» по ставке от 6% годовых. Льготное предложение действует для тех семей, у которых в период с 2018 года и до конца 2022 года родился или родится второй или третий ребенок. Кредит оформляется военнослужащим сроком до 20 лет, либо достижением заемщиком 45 лет. Первоначальный взнос должен составить от 20% от полной стоимости квартиры. Сумма кредита от 0,5 млн рублей до 8 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотеки можно ознакомиться на сайте https://www.gazprombank.ru

На сегодня эти условия распространяются на жилой комплекс «Калейдоскоп», который «Группа ЛСР» строит в Калининском районе Санкт-Петербурга – очень зелёном и динамично развивающемся. Комплекс, объединяющий 6 домов и многоэтажный паркинг, образует новый современный обжитый квартал у метро «Лесная», который несколько лет назад начал активно развиваться благодаря «Группе ЛСР». Неподалеку уже построены жилые комплексы «Калина парк» и CINEMA. Для покупки все еще доступны одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с разнообразными планировками площадью от 38 до 95 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 88 тыс. рублей. Все квартиры передаются будущим жителям с полной отделкой.

В двух шагах работает школа на 1375 мест и детский сад на 180 мест, сданы в эксплуатацию еще один детский сад на 220 мест и начальная школа на 300 мест. Все объекты построила «Группа ЛСР». На первых этажах «Калейдоскопа» расположатся коммерческие помещения, которые станут отличным дополнением к развитой инфраструктуре района.

Комплекс граничит с Лабораторным проспектом и проспектом Маршала Блюхера, Бестужевской улицей и Кушелевской дорогой. До Эрмитажа, Гостиного двора и Петроградской стороны жители «Калейдоскопа» смогут добраться всего за 15-20 минут, еще меньше понадобиться, чтобы доехать до развязки КАД. До ближайшей станции метро «Лесная» 20 минут пешком или 7 минут на общественном транспорте. Также жители района без труда могут добраться до соседних станций «Площадь Ленина», «Площадь Мужества», «Академическая» и «Гражданский проспект». Любители загородного отдыха оценят близость железнодорожной станции «Пискарёвка».

АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

Жилой комплекс «Калейдоскоп» -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/kaleydoskop/documents/

Жилой комплекс CINEMA – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/cinema/documents/

ЖК «Калина-парк 2» -  застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru


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