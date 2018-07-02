Как в Китае. Российские власти прорабатывают систему «альтернативного Интернета»

Россия продолжает работать над системой «альтернативного Интернета» и может взять за основу китайский опыт. Об этом 2 июля пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

Так называемый «альтернативный Интернет» заключается в создании собственной системы корневых серверов DNS, которая будет действовать в странах БРИКС. По информации издания, в этом вопросе российские власти активно взаимодействуют с Китаем и с человеком, который придумал знаменитый «китайский файервол» – Фаном Биньсином.

Биньсин побывал в июне на 10-м Международном IT-форуме в Ханты-Мансийске, где заявил, что альтернативой нынешней системе корневых DNS-директорий, делающей США незаменимым центром всех коммуникаций в Интернете, является система «корневого интеррута». Специалист уверен, что между странами можно создать прямой обмен данными, чтобы запросы пользователей шли не через корневые DNS-серверы в США, а напрямую.

Фан Биньсин призывает создать такую систему на территории стран ШОС и БРИКС. Он отметил, что это станет «полезным дополнением» к существующей системе, в которой доминируют США.

«Коммерсанту» также стало известно, что осенью 2018 года Россия представит в ООН две новые инициативы, которые будут посвящены кибербезопасности. Одна из них — своего рода киберкодекс, в котором будет дан свод правил поведения государств в Интернете. Вторая резолюция призовет к кардинальному пересмотру сложившейся системы борьбы с киберпреступностью.