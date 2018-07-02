На Васильевском острове историческое здание спутали с забором и покрасили в синий

В борьбе с граффити переусердствовали на Васильевском острове в Петербурге. Стараясь избавить историческое здание от надписей уличных художников, фасаду добавили ярко-синего. Теперь пятно привлекает к себе гораздо больше внимания, чем малозаметные слова.

На странный окрас дома №38-40 на Малом проспекте обратили внимание горожане 2 июля.

«Фасад объекта культурного наследия на Васильевском острове, кажется, перепутали с забором. Часть исторического здания покрасили в ярко-синий цвет», — написали очевидцы в социальных сетях.

Портал «Мой Петербург» хранит историю цветового перевоплощения дома с 2016 года. Тогда в апреле местные жители пожаловались на граффити, уродующие фасад дома. Из размещённых фотографий видно, что выступы под окнами были покрашены в светло-зелёный цвет. Этот оттенок сильно не контрастировал с обликом здания. Свежие надписи замазали таким же цветом.

Однако в декабре 2017 года с высказываниями начали бороться с помощью ярко-синей краски. Цвет выбрали в тон к логотипу магазина «Семья», который находится в этом здании.

9 июля 2018 года администрация Василеостровского района снова отчиталась об очередной победе над настенной живописью. К посту прикреплено фото со свежевыкрашенной в синий цвет частью фасада. Однако в пресс-службе администрации в причастности к экспериментам с палитрой не признались, сославшись на то, что здание является федеральной собственностью, его судьбой распоряжается Горный институт.

В пресс-службе «ТД Интерторг», которому принадлежит сеть магазинов «Народная 7Я семья», сообщили, что решение о покраске фасада было принято не в центральном офисе, сотрудники сейчас разбираются в ситуации.

Виновных ищут и в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Смольного.

«В настоящее время КГИОП принимает меры по привлечению виновных лиц к ответственности, установленной частью 3 статьи 7.13 КоАП РФ и понуждению устранить выявленные нарушения. В соответствии с вышеуказанной статьей, правообладателю объекта грозит штраф в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей», — пояснили в комитете.