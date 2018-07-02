На Васильевском острове историческое здание спутали с забором и покрасили в синий
На странный окрас дома №38-40 на Малом проспекте обратили внимание горожане 2 июля.
«Фасад объекта культурного наследия на Васильевском острове, кажется, перепутали с забором. Часть исторического здания покрасили в ярко-синий цвет», — написали очевидцы в социальных сетях.
Портал «Мой Петербург» хранит историю цветового перевоплощения дома с 2016 года. Тогда в апреле местные жители пожаловались на граффити, уродующие фасад дома. Из размещённых фотографий видно, что выступы под окнами были покрашены в светло-зелёный цвет. Этот оттенок сильно не контрастировал с обликом здания. Свежие надписи замазали таким же цветом.
Однако в декабре 2017 года с высказываниями начали бороться с помощью ярко-синей краски. Цвет выбрали в тон к логотипу магазина «Семья», который находится в этом здании.
9 июля 2018 года администрация Василеостровского района снова отчиталась об очередной победе над настенной живописью. К посту прикреплено фото со свежевыкрашенной в синий цвет частью фасада. Однако в пресс-службе администрации в причастности к экспериментам с палитрой не признались, сославшись на то, что здание является федеральной собственностью, его судьбой распоряжается Горный институт.
В пресс-службе «ТД Интерторг», которому принадлежит сеть магазинов «Народная 7Я семья», сообщили, что решение о покраске фасада было принято не в центральном офисе, сотрудники сейчас разбираются в ситуации.
Виновных ищут и в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Смольного.
«В настоящее время КГИОП принимает меры по привлечению виновных лиц к ответственности, установленной частью 3 статьи 7.13 КоАП РФ и понуждению устранить выявленные нарушения. В соответствии с вышеуказанной статьей, правообладателю объекта грозит штраф в размере от ста тысяч до одного миллиона рублей», — пояснили в комитете.
Справка:
Шестиэтажная гостиница в стиле модерн на пересечении 14-й линии и Малого проспекта Васильевского острова была построена по заказу купца Феолога Теодориди в 1903-1905 годах. Тогда последний этаж с окнами во двор заняли мастерские художников. Специально спроектированный зал и вспомогательные помещения отвели под кинотеатр «Прогресс».
После Октябрьской революции гостиницу национализировали и отдали под общежитие Горного института. Кинематограф «Прогресс» переименовали в «Горняк», а позднее передали под клуб общежития.