ВЦИОМ: Каждый третий молодой россиянин хочет уехать из страны

Десять процентов россиян хотели бы сменить российскую прописку на зарубежную. Среди молодых людей возрастом до 24 лет мечтает покинуть родные края каждый третий. Такие данные следуют из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, результаты которого опубликованы на сайте организации 2 июля.

По данным ВЦИОМ, за год с 17 до 10% снизилась доля тех, кто хочет переехать в течение ближайших двух лет.

«Выбор страны проживания стали делать более обдуманно: чаще предпринимать реальные шаги к переезду (собирать информацию о «будущей Родине», учить иностранный язык, консультироваться со знакомыми, переехавшими за границу)», — пояснили авторы исследования.

Наиболее привлекательной по-прежнему кажется жизнь в Германии — именно она второй год подряд возглавляет рейтинг стран, рассматриваемых для переезда.

В последние годы 18% россиян выезжали за границу в качестве туристов, среди молодежи (18-24 года) эта доля составила 27%, тогда как среди старшего поколения (60 лет+) — только 14%. Три четверти россиян (74%) не выезжали за пределы России за последние 2-3 года.