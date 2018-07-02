Болельщики на Кубани переименовали поселок в честь Дзюбы

В Краснодарском крае фанаты в ночь на 2 июля вооружились бумагой и скотчем и переименовали родной поселок в честь нападающего российской сборной Артема Дзюбы.

Вместо Джубгы их поселок теперь называется Дзюбга. По крайней мере, на дорожном указателе красуется именно такое наименование. Отметим, если в дальнейшем форвард не оправдает надежд фанатов, то вернуть старое название будет несложно.

Напомним, 1 июля сборная России впервые в истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира, обыграв Испанию в серии пенальти. Единственный гол в основное время забил Артем Дзюба — и тоже с пенальти.