Закон о пьяном вождении поправлен: анализ крови стал доказательством вины

Вступает в силу закон, предусматривающий административную ответственность для водителей в случае обнаружения у них более 0,3 грамма спирта на литр крови, сообщает 2 июля «Парламентская газета». Президент Путин подписал документ в начале апреля.

Изменения внесены в примечание к статье 12.8 КоАП: слова «воздуха, или в случае» заменены следующими словами «воздуха, или наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови, или в случае». Закон носит технический характер. Значение в 0,3 грамма спирта и раньше применялось для определения факта употребления алкоголя по выдыхаемому воздуху, но рассчитывалось в промилле и ровнялось 0,16 миллиграмма на один литр воздуха. Теперь же привлечь нетрезвого водителя к ответственности можно и на основании анализа крови – наряду с анализом выдыхаемого воздуха, который берётся с помощью алкометра.

В 2010-2013 годах нормой считалось нулевое содержание алкоголя в крови и выдыхаемом воздухе. Но погрешность алкотестеров и употребление некоторых продуктов питания могут дать положительный результат при измерениях, поэтому с 2013 года нормой содержания алкоголя стали 0,16 миллиграмма на литр в выдыхаемом воздухе и 0,35 промилле алкоголя в крови.

«При этом остался пробел в статье 12.8 Административного кодекса, содержащей определение опьянения водителя только по анализу выдыхаемого воздуха», – объяснил «Парламентской газете» первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. В результате, по его словам, к ответственности не привлекались пьяные водители, которые на момент аварии находились в бессознательном состоянии или скрылись с места происшествия.

Зафиксированная в законопроекте санкция – лишение прав на 1,5–2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей. Такое наказание грозит также за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.