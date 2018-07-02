Бог терпел и нашей сборной велел

Мы - счастливое футбольное поколение. Мы видели, как Андрей Аршавин 10 лет назад оставлял в дураках великую футбольную Голландию. Мы видели, как сборная России впервые в своей истории выходила в плей-офф домашнего чемпионата мира. Мы видели матч с Испанией.

Нужно трезво понимать: мы не играли с Испанией в футбол. Футбол нельзя померить статистикой, все эти цифры про владение мячом и количество ударов по воротам – чистая дьявольщина, но с какой стороны к матчу против испанцев ни подойти – видно, что мы с ними занимались разным. Это не плохо и не хорошо, футбол – штука прагматичная, и важны только одни циферки в конце концов. Цифры в левом верхнем углу экрана.

Сборная России Станислава Черчесова провела невероятного качества мастер-класс по игре в обороне. Ранняя замена Артема Дзюбы, который заработал пенальти о неловко выставленную ручку Жерара Пике и реализовал его, окончательно перевела игру даже не на половину поля нашей сборной – на последнюю ее треть. Временами матч напоминал великий полуфинал Лиги чемпионов "Интер" – "Барселона": весной 2010 года нынешний эксперт Russia Today Жозе Моуриньо цинично приказал своим мальчикам обороняться, и невероятная "Барселона" так и не смогла пробиться через глубокоэшелонированную оборону итальянцев. У нас с испанцами получилась игра в русскую народную сказку: дед бил-бил – не разбил, баба била-била – не разбила. До мышки дело не дошло, к счастью.

Испания звонко начала турнир: владыка краснодарской шавермы Диего Коста дважды забил португальцам, но в итоге первая встреча в Сочи закончилась ничьей. Испанцы со скрипом победили Иран и на 91 минуте ушли от поражения от Марокко. Эта "красная фурия" однозначно не имеет никакого отношения к той команде, которая выиграла три титула подряд в период с 2008 по 2014 год. Ну так и к нам эти сложности не имеют отношения: универсальная формулировка Аршавина-2012 годится и тут. Их ожидания – это их проблемы.

В этом матче мы в лишний раз убедились, как важна фигура тренера. Понятно, что все мы переобулись уже после игры с Саудовской Аравией, но все же. Фернандо Йерро, великий в прошлом защитник, на личной шкуре показал, что не все сразу. Черчесов испанца, который только начинает свой тренерский путь, переиграл. Вы скажете: что значит переиграл, просто припарковал ПАЗик в обороне. Но я отвечу: ну а Йерро-то не смог ничего предложить в ответ. Ни навесов, ни попыток взвинтить темп, ни страсти.

Мы смотрели матч, как и положено болельщикам, в большой компании, и в какой-то момент, как мне кажется, я нашел очень подходящий глагол: терпеть. Сборная России эталонно терпела на протяжении 45 минут, потом еще 15 минут плюс одна компенсированная, потом еще 15 плюс одна компенсированная. Ну а потом была нога бога в серии пенальти.

Так вышло, что обе игры в воскресенье длились по 120 минут и завершились одиннадцатиметровыми. Я внимательно посмотрел за хорватами, которые неожиданно бледно выглядели в игре против датчан. Хорваты в итоге играют в Сочи против России 7 июля. По итогам увиденного скромно отмечу: есть повод для сдержанного оптимизма.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"