Пятерым иностранным "болельщикам" не удалось прорваться из России в Финляндию
В Ленобласти к северу от Выборга в руки правоохранительных органов попались пятеро потенциальных нелегалов, приехавших в Россию под видом футбольных болельщиков.
Как стало известно «Фонтанке», трое граждан Нигерии и один марокканец в возрасте от 25 лет до 31 года приехали в Россию якобы ради спортивного события. Но вместо того, чтобы после вылета национальных сборных с чемпионата мира отправиться на родину, африканские гости двинулись в Финляндию. В ночь на 1 июля они хотели незаконно пересечь границу, однако попытка пробраться на территорию Евросоюза закончилась разбирательством в дежурной части полиции посёлка Красный Холм.
В тот же день в Выборгском районе был задержан 29-летний гражданин Ганы с временным удостоверением личности.
Всем пятерым грозит выдворение из страны за нарушение правил пребывания в России.
Справка:
"Болельщиков" ловят на границе не в первый раз. Так, на прошлой неделе пограничники задержали пятерых нигерийцев в погранзоне около Финляндии, ещё чуть ранее — троих их соотечественников недалеко от Эстонии. Те приехали в Россию по Fan ID. До этого к границе с Евросоюзом пробивались болельщики из Марокко: двое – в Эстонию, четверо – в Финляндию. Как ранее писала "Фонтанка", в Финляндии несколько человек с паспортами болельщика уже запросили убежища. Подробнее об этом читайте в материале "Fan ID как пропуск беженца в Европу".