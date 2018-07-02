Пятерым иностранным "болельщикам" не удалось прорваться из России в Финляндию

В Ленобласти к северу от Выборга в руки правоохранительных органов попались пятеро потенциальных нелегалов, приехавших в Россию под видом футбольных болельщиков.

Как стало известно «Фонтанке», трое граждан Нигерии и один марокканец в возрасте от 25 лет до 31 года приехали в Россию якобы ради спортивного события. Но вместо того, чтобы после вылета национальных сборных с чемпионата мира отправиться на родину, африканские гости двинулись в Финляндию. В ночь на 1 июля они хотели незаконно пересечь границу, однако попытка пробраться на территорию Евросоюза закончилась разбирательством в дежурной части полиции посёлка Красный Холм.

В тот же день в Выборгском районе был задержан 29-летний гражданин Ганы с временным удостоверением личности.

Всем пятерым грозит выдворение из страны за нарушение правил пребывания в России.