«Дальпитерстрой» начал строительство новой школы в Шушарах

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На прилегающей территории планируется построить стадион с искусственной травой, где будут проходить занятия по физкультуре, спортивные соревнования и другие школьные мероприятия.

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