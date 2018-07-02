«Дальпитерстрой» начал строительство новой школы в Шушарах
В поселке Ленсоветовский (МО Шушары) в течение двух лет появится новая школа. Строительство ведет СК «Дальпитерстрой».
На участке идут подготовительные работы: установка строительного забора, разбивка котлована, прокладка теплотрассы и вынос инженерных сетей.
Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1125 мест. Здание будет разновысотным: 3-4 этажа. Застройщик оснастит школу двумя бассейнами.
На прилегающей территории планируется построить стадион с искусственной травой, где будут проходить занятия по физкультуре, спортивные соревнования и другие школьные мероприятия.
Справка о компании ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»