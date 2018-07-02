Приверженец «Единой России» не оправдался за сколотый зуб полицейского и объявил суду бойкот

Дзержинский суд Петербурга 2 июля огласил приговор новоявленному приверженцу партии власти за опасное насилие в отношении представителя этой самой власти. Удар по полицейскому сочли неслучайным и оценили в два года условно.

Как передает корреспондент «Фонтанки», Дмитрий Мякшин признан виновным в нападении на инспектора патрульно-постовой службы (часть 2 статьи 318 УК) 12 июня прошлого года. Симпатии на тот момент 17-летнего петербуржца ещё принадлежали Алексею Навальному, и в День России он бегал от полиции по Марсову полю в компании оппозиционеров. Погоня, как видно по видеозаписи, закончилась падением и травмой стража порядка. Физические страдания ему причинила разбитая губа и сколотый передний зуб, болезненные ощущения – ушибленная коленка. Судья Лариса Бражникова согласилась с версией обвинения и разглядела в соприкосновении активиста со ртом патрульного умысел и внезапно возникшую ненависть.

Сам пострадавший Вячеслав Пугачев ссылался на кратковременные проблемы с памятью после удара, но припомнил, что достался ему правый хук. Автором назвал молодого человека, до этого резво скакавшего по монументу и провоцировавшего полицию ухмылками и оскорбительными выкриками. Свидетели из числа коллег также припомнили ловкого юношу, угнаться за которым мешало обмундирование. При этом каска травмировать Пугачева не могла — защитный комплект испытан, опасность такого рода исключена.

Находясь под следствием и судом, Мякшин успел окончательно пересмотреть политические пристрастия и попроситься в «Единую Россию». В интервью «Фонтанке» рассказал, что не нашел в навальнистах желаемой продуктивности. На его версию инцидента на Марсовом смена ценностей не повлияла. Мякшин изначально настаивал, что скамьей подсудимых обязан досадной случайности. Прыгая, отвлекся на подкрадывающегося росгвардейца, и во время приземления мог удариться о полицейского, но намерения навредить не имел. Он признавался, что был доставлен в автозак в полубессознательном состоянии, покинул его через окно, а о том, что кто-то из сотрудников был травмирован, узнал из СМИ несколько дней спустя и с собой это не соотнес.

В суде Мякшин был тих и собран, гримас, обидевших полицию, не демонстрировал. Прилегшая на плечо девушка от приговора его отвлечь не смогла.

«Метался по памятнику… гнали как зайца… просто шмякнулся… не бил», – зачитала судья Бражникова наиболее эмоциональные впечатления свидетелей без погон. Но обзор у всех был ограничен, и оснований не верить показаниям ближайших к месту свидетелей-полицейских нет.

Обвинение просило два года условно. Судья посчитала это разумным.

«Назначение другого наказания не будет способствовать восстановлению социальной справедливости», – заключила судья. «Такую ложь и цинизм понять невозможно. Так что я объявляю бойкот суду», – был категоричен Мякшин.