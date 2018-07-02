Премиальный лайнер с 3000 пассажиров не вошел в Петербург из-за ветра

Круизный теплоход Celebrity Silhouette с тремя тысячами пассажиров на борту не смог войти в порт Петербурга. Капитан побоялся разгулявшегося ветра и оставил клиентов без экскурсий.

Как сообщили 2 июля «Фонтанке» туристы, Celebrity Silhouette подошел к дамбе рано утром накануне. После короткого заплыва из Таллина пассажиров ожидала насыщенная программа в Петербурге. Были забронированы билеты в театры, музеи, на обзорные прогулки по городу.

Судно ждали в пассажирском порту «Морской фасад». Навигацию усложнял ветер. Его происки жители Петербурга оценили по поваленным деревьям и поврежденным автомобилям.

Капитану Celebrity Silhouette тоже было не по себе. Опыт коллег, которые провели другие теплоходы по фарватеру Финского залива и пришвартовались у «Морского фасада», его не вдохновил.

«Капитан только что сообщил, что в порт заходить небезопасно. Мы в шоке. Мы выбрали этот круиз только из-за захода в Санкт-Петербург», – пишут туристы из США. За ними повторяют британцы: «Нам говорят, что ветер слишком сильный. Мы в ярости».

Фото: кадр из видео/YouTube/Aerial Drone Horizon

Лайнер кружил у Кронштадта сутки и утром 2 июля взял курс на немецкий Росток.

Пассажиры остались без культурной программы, а турбизнес Петербурга подсчитывает убытки. Как правило, для круизных туристов фирмы за свой счет выкупают билеты в музеях, театрах, бронируют места в ресторанах. По оценкам участников рынка, предзаказ составляет 5 – 10 тысяч рублей на человека. Как сообщила «Фонтанке» владелец компании TJ Travel Татьяна Чурикова, на борту Celebrity Silhouette находились 64 ее клиента, пожелавших посетить Петергоф и Пушкин, получить экскурсию по городу, сходить на балет, прогуляться с гидом по Невскому.

«Мы расцениваем ситуацию с лайнером как форс-мажорную. Обратимся в «Морской фасад» за официальной бумагой и постараемся вернуть средства», – уточнила Чурикова. Другие турфирмы тоже планируют обратиться в порт.

Celebrity Silhouette относится к пассажирским судам премиального класса. Длина 315 метров, ширина — 40, количество палуб — 21. Построен в 2011 году, экипаж составляет 1250 человек. Эксплуатируется американским оператором Celebrity Cruises. Ходит под флагом Мальты. В путешествиях на борту лайнера действует дресс-код.

К вечеру 2 июля ветер в Петербурге стихнет, пообещал главный синоптик города Александр Колесов. На улице потеплеет. В ночь на 3 июля ожидаются ливни и грозы, сообщается на сайте Северо-Западного Гидрометцентра.