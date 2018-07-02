В Петербурге царский вокзал и оранжерею отдадут желающим за один рубль

Комитет имущественных отношений Смольного 2 июля назвал список из первых шести объектов культурного наследия, которые в Петербурге можно будет арендовать по программе «Аренда памятника за 1 рубль». В частности, на торги будет выставлен дом Ф. Н. Челищева (М. Б. Кольбе) на Вознесенском, 36А, оранжерея дворцово-паркового ансамбля «Собственная дача» в Петергофе, павильон «Царский вокзал» в Пушкине, загородный дом Л. А. Змигродского и дача Н. М. Кочкина в Сестрорецке, а также Александровские ворота Охтинских пороховых заводов.

Аренда на аукционе подразумевает передачу разрушающихся культурных памятников инвесторам на 49 лет по минимальной ставке с условием их восстановления. Какие конкретные меры нужно принять арендаторам в отношении объектов – определено исходя из индивидуальных особенностей каждого.

Торги на площадке Фонда имущества планируется провести в четвертом квартале 2018 года.

Передача инвесторам объектов культурного наследия по ставке аренды 1 рубль за 1 квадратный метр стала возможной после принятия в феврале поправок в закон «О методике определения арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является Санкт-Петербург», разработанных комитетом имущественных отношений при участии комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.