Смольный зачищает улицы от поваленных ветром деревьев

Почти сотня деревьев не устояла под порывами ветра в ураганные выходные в Петербурге. Больше всего среди пострадавших вязов, тополей и берёз.

Как рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству Смольного 2 июля, за субботу и воскресенье упали 89 деревьев. Сейчас они убраны с дорог и распилены, их вывоз ещё продолжается.

В связи с непогодой закрывались для посещения Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский и сад Сан-Галли. Сегодня они доступны для прогулок.

«Садовники мониторят состояние зеленых насаждений в садах, парках и скверах. В случае фиксации ветровальных деревьев в течение 20 минут передают данные в комитет по благоустройству. Поставлена задача оперативно проводить все мероприятия для расчистки, раскряжёвке и вывозу порубочных остатков с территорий садов, парков и скверов», — пояснили в комитете.

Напомним, 1 июля спасатели выезжали на места падения деревьев более 50 раз, повреждены были около 40 автомобилей, на улице Орбели ветви разбили несколько окон, кое-где с домов срывало кровли.

Сегодня также неспокойно. Городское управление МЧС со ссылкой на синоптиков предупреждает об усилении северо-восточного и восточного ветра, местами его порывы могут достигать 15-18 м/с, днём – до 5-10 м/с. Температура воздуха днём поднимется до плюс 16-18 градусов.