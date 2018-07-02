В Петербурге после 20 лет работы закрылась «Планета Фитнес»

Одна из старейших сетей фитнес-центров «Планета Фитнес» покинула рынок Петербурга. Как следует из базы данных СПАРК, компании «Лидерпроф» и «Профлайн», которые вели операционную деятельность клубов, приняли решение о собственной ликвидации. При этом исков к ним со стороны подрядчиков и партнеров на сайте Арбитражного суда нет.

Сайт «Планеты Фитнес» не доступен. На странице в социальной сети «ВКонтакте» клуба на Лермонтовском проспекте говорится, что он перестал работать 22 июня. Владельцам клубных карт предлагается воспользоваться услугами центра на улице Кораблестроителей, который перешел в управление сети X-Fit. Телефон клуба не отвечает.

Согласно сайту X-Fit, она теперь также управляет центром Hard Candy Fitness на Петроградской набережной, который изначально тоже входил в сеть «Планета Фитнес», но после реконцепции стал работать по франшизе международной сети фитнес-центров певицы Мадонны.

Компания «Планета Фитнес» была основана в 1997 году предпринимательницей Ириной Разумовой и к 2011 году стала одним из крупнейших игроков рынка фитнес-центров. Сеть насчитывала несколько десятков клубов в Петербурге и Москве, а также клубы в Белгороде, Киеве и Стокгольме. Тогда же у сети начались финансовые проблемы. Из-за долгов клубы стали закрываться, а их места — занимать конкуренты.

X–Fit — крупный оператор фитнес-центров. С учетом двух клубов, перешедших от «Планеты Фитнес», сеть насчитывает 23 объекта. Для X–Fit это уже вторая попытка выхода в Петербург. Ранее компания открывала клуб на Лермонтовском проспекте, но в 2014 году закрыла его.