Спрос на жилье в новостройках подскочил на четверть

В январе – июне в новостройках Петербурга и пригородов продали около 2,2-2,3 млн кв. м жилья. Тогда как в первом полугодии 2017-го объем продаж составлял только 1,8 млн «квадратов», сообщает 2 июля консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость».

В «Петербургской Недвижимости» называют две причины столь резкого роста спроса: грядущая отмена долевого строительства и активный вывод в продажу новых жилых комплексов. «Вывод новых объектов в продажу сопоставим с объемом реализации – за 1 полугодие вывели 2,1 млн кв. м, или около 50 тыс. квартир, при этом Петербург занял 76% в объеме, остальное – пригородная зона», – рассказывает руководитель консалтингового центра Ольга Трошева.

Кроме того, по статистике, горожане стали покупать меньше студий. В пригородах Петербурга доля сделок с ними составила 29%. Это на 4% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, и на 8% меньше, чем в 2016-м.