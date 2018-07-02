Обрушение при строительстве детского сада на Южном шоссе произошло из-за непрочного бетона

Еще
15:38 02.07.2018
Новость часа
14:07
Начальник санаториев ОЖД признал вину в мошенничестве на пять миллионов
Пришлите свою новость!
15:35
Сборная России раскрывает секреты победы над Испанией: Дзюба научил Акинфеева отбивать пенальти
15:32
В Финляндии запустили онлайн-трансляцию из гнезда скопы
15:16
«Фанатов в кокошниках» назвали талисманами сборной и пригласили на матч Россия - Хорватия
15:11
Бывшего главу Горизбиркома Петербурга назначили помощником полпреда президента
15:07
Премиальный лайнер с 3000 пассажиров не вошел в Петербург из-за ветра
14:54
В Южно-Сахалинске за полгода не смогли найти поджигателя новогодней ёлки
14:50
Большой драматический театр и лауреат «Золотой маски» помирились
14:46
Михаил Возиянов покинет должность гендиректора «ЮИТ Санкт-Петербург» и займется инвестициями
14:43
Болеющий за сборную «всей душой» Путин может пропустить матч с Хорватией
14:19
В финском заповеднике с повреждённого подвесного моста спасли 9 человек
14:14
Россия считает санкции в отношении «Северного потока - 2» незаконными
14:08
Концерн «Питер» преобразит Апраксин двор за семь лет и 5,1 миллиарда рублей
14:07
Начальник санаториев ОЖД признал вину в мошенничестве на пять миллионов
14:04
Десятки болельщиков задержаны на матче Россия - Испания
14:01
Как в Кронштадте льют люксовую водку, но производитель об этом не знает
13:49
В Смольном отказали инвестору, собиравшемуся строить спорткомплекс на несогласованной дороге в Новом Мурино
13:45
В Петербург возвращается теплая погода
13:28
После снятия обвинений во Франции сенатор Керимов вернулся в Россию
13:19
Полицейские отдубасили ликующего болельщика сборной России
13:15
Евросоюз угрожает США ответными мерами на 300 млрд долларов
12:43
Умерла солистка Театра музкомедии Ольга Лозовая
12:41
Зрители Мариинского театра разбудили «Спящую красавицу» улюлюканиями в честь сборной России
12:38
Как в Китае. Российские власти прорабатывают систему «альтернативного Интернета»
12:33
ВЦИОМ: Каждый третий молодой россиянин хочет уехать из страны
12:29
Пятерым иностранным "болельщикам" не удалось прорваться из России в Финляндию
12:25
Болельщики на Кубани переименовали поселок в честь Дзюбы
12:12
Приверженец «Единой России» не оправдался за сколотый зуб полицейского и объявил суду бойкот
12:06
Смольный зачищает улицы от поваленных ветром деревьев
12:05
В Петербурге царский вокзал и оранжерею отдадут желающим за один рубль
12:03
Роскачество выяснило, попадают ли в пиво канцерогены из пластиковых бутылок
11:54
Спрос на жилье в новостройках подскочил на четверть
11:52
В Петербурге после 20 лет работы закрылась «Планета Фитнес»
11:50
В Хельсинки готовятся к встрече Трампа и Путина: там приземлились два правительственных лайнера США
11:44
Обрушение при строительстве детского сада на Южном шоссе произошло из-за непрочного бетона
11:39
Российский футбольный союз заработал 16 млн долларов на ЧМ-2018
11:31
Горсуд Петербурга начинает интернет-трансляции заседаний
11:16
За Россию будут воевать «Львов», «Нежин» и «Житомир»
11:09
На Шлиссельбургском сбили девушек, одна погибла
10:58
«Серые телефоны» в России могут попасть под блокировку
10:53
Глава МИД Эстонии: «Северный поток — 2» — рычаг, с помощью которого Россия вмешивается в европейскую политику
10:52
Перед встречей Путина с Трампом в Петербург приехали американские конгрессмены
10:26
Ветер в Петербурге не унимается: автомобили принимают деревья на себя
10:21
Курды ликвидировали главного финансиста ИГ
10:05
Страховщики Петербурга начинают борьбу со смертностью от онкологии
09:57
СМИ: В США готовят «безумный» закон, который позволит игнорировать нормы ВТО
09:36
Глава МВД Германии собирается в отставку из-за конфликта с Меркель. Это грозит развалом коалиции
09:17
Испанские СМИ о проигрыше сборной: Дворовая тактика пещерного уровня
09:01
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» испытают на дальнем бомбардировщике
08:47
СМИ узнали, как санкции США помогут строить «Северный поток — 2»
08:33
Google подписал Крымский мост на украинском языке
08:15
В Москве экстренно сел Boeing 737 из-за разгерметизации салона
08:05
На Байконуре Telegram и соцсети стали вне закона
01/07
Хорватия победила Данию и сыграет с Россией за выход в полуфинал чемпионата мира
01/07
МЧС: За день спасатели 51 раз выезжали к поваленным деревьям и конструкциям
01/07
«Акинфеев все решил». Петербург празднует победу сборной России
01/07
Ветер в Петербурге разгулялся: с домов сдувает кровлю, деревья падают по всему городу
01/07
Жирков из-за травмы больше не сыграет на чемпионате мира
01/07
В центре Петербурга машина вылетела на тротуар и загорелась
01/07
Ким Чен Ын отправился в поля на зеленой «Ладе Приоре»
01/07
Акинфеев: Сегодня мы всех убедили, что Россия умеет играть в футбол
01/07
«Мы верили в чудо и в Акинфеева»: сборная России отмечает победу
01/07
Россия впервые вышла в четвертьфинал чемпионата мира
01/07
Россия и Испания переходят к серии пенальти
01/07
Россия впервые в истории чемпионатов мира воспользовалась четвертой заменой
01/07
На Парнасе ветер оторвал кусок забора, дерево закрыло вход на кладбище
01/07
Основное время матча Россия – Испания завершилось вничью
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
02.07.2018 11:44

Обрушение при строительстве детского сада на Южном шоссе произошло из-за непрочного бетона

При строительстве детского сада на Южном шоссе, где из-за обрушения лестничного марша погиб рабочий, использовался бетон, не соответствующий требованиям государственной экспертизы. Об этом 2 июля рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Как пояснили в ведомстве, застройщик «не представил протоколы испытаний прочности используемого материала, а также результаты контроля качества сварных соединений при приемке работ по монтажу конструкций». 

Обрушение при строительстве детского сада на Южном шоссе произошло из-за непрочного бетона

В отношении должностного лица ООО «Петроэнергокомплекс» возбудили административное дело по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий), которые повлекли отступление от проектных значений параметров зданий и сооружений, затрагивают конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов). Материалы производства направлены в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга. Санкции статьи предусматривают штраф для юридических лиц до 600 тысяч рублей либо приостановку деятельности компании до 60 суток.

Руководителю компании прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства. По данным ведомства, следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

Ранее в Госстройнадзоре заявили, что строительство детского сада велось с грубыми нарушениями технологии производства работ.

Справка:

В ночь на 2 июня в строящемся детсаду на Южном шоссе (в районе дома 49) при заливке бетона обрушилась лестница с 1-го по 3-й этаж. Контракт на строительство детского сада на 160 мест Смольный заключил на 225 млн рублей с ООО СК «ЭТС». Но 9 апреля договор расторгли. Аукцион объявили снова. Достраивать объект будет компания «Петроэнергокомплекс». По данным МЧС, при обрушении погиб 20-летний рабочий родом из Средней Азии.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Платформа ОФД
18.06.2018 10:49

Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*

В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
«Победа»
31.05.2018 18:14

Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку

Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Премиальный лайнер с 3000 пассажиров не вошел в Петербург из-за ветра
В Южно-Сахалинске за полгода не смогли найти поджигателя новогодней ёлки
Большой драматический театр и лауреат «Золотой маски» помирились
Начальник санаториев ОЖД признал вину в мошенничестве на пять миллионов
Десятки болельщиков задержаны на матче Россия - Испания
Как в Кронштадте льют люксовую водку, но производитель об этом не знает
«Хёндэ» буянят: один повис на «БМВ», второй в канаве у Пулково, третий в Мурино всмятку
Полицейские отдубасили ликующего болельщика сборной России
Пятерым иностранным "болельщикам" не удалось прорваться из России в Финляндию
Приверженец «Единой России» не оправдался за сколотый зуб полицейского и объявил суду бойкот
Если ты не Марадона, не чуди на стадионе
Вклад ресторатора Меди в миллиарды полковника Захарченко
Промолчать о теракте - недорого
«Это праздник не для вас»
На матче с Коста-Рикой Интерпол нашел гангстера бразильской «Богини»
В психушку под прослушку
Как «Фонтанка» искала миллиард для ВТБ, а по дороге нашла советника губернатора и знаменитый офис в Лондоне
Десантура живой не сдается
Спец по угонам №1
Нарушителям ритуала предложили сняться с учета
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Зрители Мариинского театра разбудили «Спящую красавицу» улюлюканиями в честь сборной России

кадр из видео/Типичный Воронеж/vk.com

Полицейские отдубасили ликующего болельщика сборной России

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

«Акинфеев все решил». Петербург празднует победу сборной России

Новости компаний
Платформа ОФД
18.06.2018 10:49
Умная экономия. Переходим на кассы и ОФД*
В России в разгаре «вторая волна» кассовой реформы.
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.