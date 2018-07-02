Обрушение при строительстве детского сада на Южном шоссе произошло из-за непрочного бетона

При строительстве детского сада на Южном шоссе, где из-за обрушения лестничного марша погиб рабочий, использовался бетон, не соответствующий требованиям государственной экспертизы. Об этом 2 июля рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Как пояснили в ведомстве, застройщик «не представил протоколы испытаний прочности используемого материала, а также результаты контроля качества сварных соединений при приемке работ по монтажу конструкций».

В отношении должностного лица ООО «Петроэнергокомплекс» возбудили административное дело по ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий), которые повлекли отступление от проектных значений параметров зданий и сооружений, затрагивают конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности объектов). Материалы производства направлены в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга. Санкции статьи предусматривают штраф для юридических лиц до 600 тысяч рублей либо приостановку деятельности компании до 60 суток.

Руководителю компании прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства. По данным ведомства, следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.

Ранее в Госстройнадзоре заявили, что строительство детского сада велось с грубыми нарушениями технологии производства работ.