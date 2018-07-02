Семья с детьми погибла в ДТП под Липецком. Выжила только одна девочка

Пять человек – семейная пара с двумя детьми из одного автомобиля и водитель другого – погибли в страшной аварии в Лев-Толстовском районе Липецкой области, пишет 2 июля издание «Моё Липецк».

По данным областного ГУ МВД, вечером 1 июля около деревни Котовка столкнулись «Фольксваген Пассат» и «Хёндэ Соната». Пятеро, в том числе двое несовершеннолетних, скончались на месте. 8-летняя пассажирка «Сонаты» выжила и была госпитализирована.

«Город 48» уточняет, что супруги и две их дочери 2006 и 2017 годов рождения ехали в «Хёндэ». А погибший водитель и выжившая девочка – из «Пассата».

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.