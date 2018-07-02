Зрители Мариинского театра разбудили «Спящую красавицу» улюлюканиями в честь сборной России

В торжественность балета «Спящая красавица» в Мариинском театре вмешалась победа России на чемпионате мира по футболу. Зрители заменили овации улюлюканиями, дирижер достал триколор.

Как сообщила 2 июля «Фонтанке» генпродюсер телекомпании «Томское время» Ирита Минина, ставшая свидетельницей зрительского перформанса, в первом антракте с галерки кто-то крикнул: «Наши победили!»

«Зал повернулся спиной к сцене, и началось празднование. Я думала, что в зале в основном иностранцы сидят, но, судя по количеству радующихся, процентов восемьдесят — наши», – добавила Ирита.

Ликующий театр она сняла на видео.

Смотреть в новом окне Ирита Минина/facebook.com

По словам Мининой, второе действие «Спящей красавицы» дирижер из оркестровой ямы открыл нетривиально: помахал российским флагом. Маленькие триколоры имелись у каждого музыканта.

«Зал на экспромт дирижера истерично заулюлюкал, но быстро успокоился, во время балета футбол не обсуждали», – добавила Ирита.

Четырехчасовой балет-феерия «Спящая красавица» на музыку Петра Чайковского посвящен 200-летию автора либретто Мариуса Петипа.

Вечером 1 июля Россия обыграла Испанию по пенальти и впервые в истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира.