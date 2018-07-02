Российский футбольный союз заработал 16 млн долларов на ЧМ-2018

FIFA выплатит Российскому футбольному союзу (РФС) 4 млн долларов призовых за выход сборной в четвертьфинал чемпионата мира. Об этом 2 июля пишет Sports.ru.

Всего РФС таким образом уже заработал 16 млн долларов — 8 млн за сам факт участия в мундиале и 4 млн за выход из группы. Если российская сборная преодолеет и четвертьфинал, то получит еще 4 млн долларов.

Отметим, общий призовой фонд ЧМ-2018 составляет 400 млн долларов. Четыре года назад он был несколько меньше — 358 млн. Победителю мундиаля в 2018-м достанется 38 млн долларов, за второе место — 28 млн, и 24 млн бронзовому призеру.

Напомним, накануне, 1 июля, сборная России одолела испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира в серии пенальти (общий счет 4:3) и впервые вышла в четвертьфинал мундиаля.