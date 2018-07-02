В Хельсинки готовятся к встрече Трампа и Путина: там приземлились два правительственных лайнера США

В аэропорт Хельсинки-Вантаа утром 2 июля прибыли два самолёта с опознавательными знаками Соединённых Штатов. Согласно информации на сайте ВВС США, именно такие воздушные суда используются для перевозки военных и политиков, пишет Helsingin Sanomat.

По всей видимости, лайнеры прибыли в Финляндию для подготовки саммита американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина, который состоится 16 июля в Хельсинки. Оператор финских аэропортов и посольство США в Финляндии появление правительственных самолетов не комментируют.

Конкретное место встречи глав США и России пока не объявлено, но одним из наиболее вероятных называют усадьбу Кёнигстедт в городе-спутнике финской столицы Вантаа — в пользу этого места говорит его защищённость и изолированность (о других вариантах «Фонтанка» писала ранее. – Прим. ред.). Хельсинки же готовится к беспрецедентным мерам безопасности.

Напомним также, что в преддверии переговоров Трампа и Путина в Хельсинки американские конгрессмены также прилетели в Петербург, где встретились с губернатором Георгием Полтавченко.