Горсуд Петербурга начинает интернет-трансляции заседаний
Санкт-Петербургский городской суд будет транслировать судебные процессы в Интернете. Пользователи могут влиять на «ассортимент» заседаний.
Как сообщает 2 июля в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Петербурга, трансляция открытых судебных заседаний предусмотрена федеральным законодательством об информационной доступности деятельности судебной системы.
Первая трансляция состоится в полдень 5 июля, горсуд рассмотрит апелляционную жалобу Рустама Абдулазизова, приговоренного Пушкинским судом за разбойное нападение.
Пресс-служба принимает пожелания и предложения о трансляциях процессов по электронной почте.