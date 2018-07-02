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02.07.2018 11:31

Горсуд Петербурга начинает интернет-трансляции заседаний

Санкт-Петербургский городской суд будет транслировать судебные процессы в Интернете. Пользователи могут влиять на «ассортимент» заседаний.

Как сообщает 2 июля в Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Петербурга, трансляция открытых судебных заседаний предусмотрена федеральным законодательством об информационной доступности деятельности судебной системы.

Первая трансляция состоится в полдень 5 июля, горсуд рассмотрит апелляционную жалобу Рустама Абдулазизова, приговоренного Пушкинским судом за разбойное нападение.

Пресс-служба принимает пожелания и предложения о трансляциях процессов по электронной почте.


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