Аэрофлот открывает прямые рейсы в Бургас
Аэрофлот со 2 июля 2018 года открывает регулярные рейсы из Москвы в Бургас.
Полеты будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320 согласно следующему расписанию:
По направлению Москва – Бургас (указано местное время):
- Понедельник: рейс SU 2156 вылетает из Шереметьево в 15:25, прибывает в Бургас в 19:00;
- Вторник: рейс SU 2156 вылетает из Шереметьево в 15:55, прибывает в Бургас в 19:20;
- Среда-воскресенье: рейс SU 2156 вылетает из Шереметьево в 15:45, прибывает в Бургас в 19:20.
По направлению Бургас – Москва (указано местное время):
- Понедельник: рейс SU 2157 вылетает из Бургаса в 20:00, прибывает в Шереметьево в 23:20
- Вторник-воскресенье: рейс SU 2157 вылетает из Бургаса в 20:30, прибывает в Шереметьево в 23:50.
Бургас - популярный курорт на черноморском побережье Болгарии. Туристов привлекают просторные песчаные пляжи, комфортный климат и интересные достопримечательности: древние соборы, живописные парки, музеи.
Рейсы Аэрофлота между Москвой и Бургасом будут выполняться совместно с авиакомпанией Bulgaria Air в рамках соглашения «код-шеринг».