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02.07.2018 11:32

Аэрофлот открывает прямые рейсы в Бургас

Аэрофлот открывает прямые рейсы в Бургас
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот со 2 июля 2018 года открывает регулярные рейсы из Москвы в Бургас. 

Полеты будут выполняться ежедневно на самолетах Airbus A320 согласно следующему расписанию:

По направлению Москва – Бургас (указано местное время):  

  • Понедельник: рейс SU 2156 вылетает из Шереметьево в 15:25, прибывает в Бургас в 19:00;
  • Вторник: рейс SU 2156 вылетает из Шереметьево в 15:55, прибывает в Бургас в 19:20;
  • Среда-воскресенье: рейс SU 2156 вылетает из Шереметьево в 15:45, прибывает в Бургас в 19:20.

По направлению Бургас – Москва (указано местное время):

  • Понедельник: рейс SU 2157 вылетает из Бургаса в 20:00, прибывает в Шереметьево в 23:20
  • Вторник-воскресенье: рейс SU 2157 вылетает из Бургаса в 20:30, прибывает в Шереметьево в 23:50.

 

Бургас - популярный курорт на черноморском побережье Болгарии. Туристов привлекают просторные песчаные пляжи, комфортный климат и интересные достопримечательности: древние соборы, живописные парки, музеи.  

Рейсы Аэрофлота между Москвой и Бургасом будут выполняться совместно с авиакомпанией Bulgaria Air в рамках соглашения «код-шеринг».

 

 

 

 


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