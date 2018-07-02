Аэрофлот открывает прямые рейсы в Бургас

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Рейсы Аэрофлота между Москвой и Бургасом будут выполняться совместно с авиакомпанией Bulgaria Air в рамках соглашения «код-шеринг».

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