За Россию будут воевать «Львов», «Нежин» и «Житомир»

Полки российской армии получили имена украинских городов. Соответствующие указы президента Владимира Путина опубликованы на официальном портале правовой информации.

6-й танковый полк теперь носит название «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский». Указы были подписаны 30 июня и уже вступили в силу. В документах поясняется, что такие наименования присвоены частям российской армии «в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».

Названия были выбраны в память об участии этих полков в освобождении украинских городов во время Великой Отечественной войны.