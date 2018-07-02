На Шлиссельбургском сбили девушек, одна погибла

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью в Рыбацком.

Как стало известно «Фонтанке», 2 июля около 0:15 на Шлиссельбургском проспекте, 35, у пересечения с Прибрежной улицей, 59-летний мужчина на «Фольксвагене Гольф», двигаясь прямо, в зоне пешеходного перехода совершил наезд на двух девушек 1999 года рождения (то есть им по 18-19 лет). Одна скончалась до прибытия Скорой помощи, вторую с тяжёлыми травмами госпитализировали.

По словам водителя, он двигался на разрешающий сигнал светофора. По словам очевидцев, девушки переходили дорогу на зелёный свет.

«Девушка, которая лежит, к сожалению, погибла сразу. Вторая девушка с разбитой головой и прихрамывала – в шоке! Скорая забрала. Водитель «Фольксвагена» сбил их на переходе, когда они шли на свой зелёный. А водитель летел на красный! Сбил мужчина взрослых лет, – пишет Валентина в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Мы с мужем остановились, может, помощь нужна. Но увы… Жалко, девчонка молоденькая, лет 20». «Ехал с работы мимо, видел место происшествия. Таксистов понаехало машин 5-6. Одна девушка вся в крови сидела на тротуаре и выла, вторая лежала без движения», – добавляет Владимир.

Пострадавшая девушка, как говорят, приехала в Петербург из другого города погостить. «Пишут, что водитель был трезвый. Девочки русские, одна, похоже, из Сыктывкара, которая выжила. А погибшая местная», – рассказывает Аля.

«Это последний перекрёсток на выезде из города, все несутся, чтобы первыми на Советский проспект вылететь. Постоянно аварии из-за летунов на мигающий и откровенно красный», – отмечает Ирина.