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02.07.2018 10:58

«Серые телефоны» в России могут попасть под блокировку

Единую систему контроля телефонов по уникальным кодам IMEI собираются создать российские власти. Нововведение позволит блокировать украденные и ввезённые нелегально гаджеты.

Об этом пишут «Ведомости» 2 июля. По данным издания, инициативу рассмотрели и поддержали на заседании временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества на прошлой неделе.

Документ предполагает, что все мобильные устройства должны регистрироваться в специальной системе. Смартфоны привяжут к сим-картам. В случае, если хозяин лишился телефона, он сообщает об этом оператору связи, который прекращает обслуживание устройства.

Авторы инициативы планируют создать белый, серый и черный списки. В последний попадут гаджеты, которые могли быть украдены или не прошли официального таможенного оформления. Серым отметят смартфоны неясного происхождения, их владельцам нужно будет подтвердить законность использования устройств.


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